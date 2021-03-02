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22:30 02.03.2021

Страны ЕС приветствовали предложенный Брюсселем проект новой торговой политики союза

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Страны ЕС приветствовали предложенный Брюсселем проект новой торговой политики союза

Страны Европейского союза в целом приветствовали предложенный Брюсселем проект новой торговой политики Евросоюза и рассчитывают принять его до конца председательства Португалии в Совете ЕС, то есть до 30 июня.

"Новая торговая политика ЕС сыграет ключевую роль в "зеленой" и цифровой трансформации наших экономик, содействуя устойчивому развитию, и тем самым поможет быстрому и более последовательному восстановлению с упором на малые и средние предприятия", - сказал министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва.

Он подвел итог состоявшейся во вторник видеоконференции министров, ответственных за внешнюю торговлю в странах ЕС.

Министры провели первый обмен мнениями по предложенному Европейской комиссией (ЕК) 18 февраля среднесрочному проекту торговой политики ЕС, говорится в коммюнике об этой виртуальной встрече.

Они подчеркнули своевременность проекта в контексте экономического восстановления и уроков, извлеченных из пандемии COVID-19, а также поиска баланса между открытостью, устойчивостью и напористостью торговой политики ЕС. В целом они сочли обсуждение "хорошей основой для дальнейшей работы".

Концепция "открытой стратегической автономии" занимает центральное место в проекте ЕК. Она основана на трех принципах:

- восстановлении экономики ЕС за счет поддержки "зеленых" и цифровых технологий;

- укреплении многосторонности и реформировании правил мировой торговли с тем, чтобы они стали более справедливыми и отвечали целям устойчивого развития;

- более напористой позиции в защите интересов и ценностей ЕС, защите его экономики от недобросовестной торговой практики и обеспечении равных условий игры.

"Достижение всех этих целей потребует более тесного взаимодействия с глобальными партнерами ЕС, начиная с Соединенных Штатов", - подтвердили министры.

ЕК в своем проекте отмечает, что трансатлантические отношения находятся на решающем этапе, Брюссель надеется на взаимодействие с администрацией Джо Байдена и "очень ясно дал понять", что готов открыть новую страницу.

В отношениях с другим экономическим гигантом - Китаем - ЕС хочет заручиться эффективными политическими инструментами для защиты своих прав, сбалансировать торговый обмен с ним.

ЕС намеревается активизировать свое взаимодействие с Африкой и своими соседями, включая страны, охваченные проектом расширения союза, укрепить партнерство с основными экономически растущими регионами, особенно в Латинской Америке и на Азиатско-Тихоокеанском пространстве.

Теги: #ес #политика #торговля
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