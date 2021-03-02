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21:46 02.03.2021

Посол Корнийчук обсудил перспективы сотрудничества Украины с израильским производителем ирригационных систем

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Посол Корнийчук обсудил перспективы сотрудничества Украины с израильским производителем ирригационных систем

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук ознакомился с ирригационными технологиями, которые могут быть использованы в модернизации отдельных секторов украинского сельского хозяйства. Об этом сообщаетПосольство Украины в Израиле на своей странице в соцсети Facebook.

«Посол посетил один из крупнейших кибуцев в Израиле – Наан. Целью визита было ознакомление с передовыми разработками и технологиями в сфере ирригации для выращивания различных фруктовых и овощных культур», - говорится в сообщении.

Глава диппредставительства также провёл рабочие встречи с руководством израильской компании «НаанДанДжейн» (NaanDanJain Irrigation), которая специализируется на производстве и коммерциализации ирригационных систем и тепличных комплексов, и Ассоциации содействия развитию и сотрудничеству «Израиль-Украина».

«В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества указанной компании с Украиной, в частности, на региональном уровне в контексте внедрения оптимальных решений для модернизации отдельных секторов сельского хозяйства», - подчёркивает Посольство.

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Интерфакс-Украина
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