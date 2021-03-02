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21:15 02.03.2021

Степанов: мы будем вакцинировать медиков не зависимо от формы собственности больниц, в которых они работают

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Степанов: мы будем вакцинировать медиков не зависимо от формы собственности больниц, в которых они работают

Минздрав планирует вакцинировать от COVID-19 всех медиков, не зависимо от формы собственности больниц, в которых они работают, в том числе и медиков частных клиник.

"Мне позвонили из "Добробута", у них там тоже есть ковидные стационары, а мы вакцинируем всех медработников, не зависимо от формы собственности больниц, в которых они работают. И мы тоже будем вакцинировать их медработников", - сказал он в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" во вторник вечером.

Степанов отметил, что в "Добробуте" готовы вакцинироваться 60-65% медиков.

Кроме того, Степанов отметил, что в ходе вакцинальной кампании вакцинируются медики старшего возраста.

"Мы вакцинируем и медиков старше 60-65 лет", - сказал он.

 

Теги: #медики #вакцинация
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