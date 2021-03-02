Степанов допускает задержку поставки китайской вакцины от COVID-19 компании Sinovac

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов допускает задержку поставки китайской вакцины от коронавирусной инфекции CoronaVac производства компании Sinovac Life Sciences.

"Согласно контракту, мы ожидаем поставку первых 700 тыс. доз в течение 30 календарных дней после регистрации вакцины. Вакцина была зарегистрирована 6 февраля в Китае, то есть 6 марта они должны поставить в Украину. Я дал поручение, чтобы ситуацию выяснили у контрагента, но мне что-то подсказывает, что может быть перенос сроков", - сказал он в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" во вторник вечером.

В то же время, он подчеркнул, что из-за дефицита на вакцины также задерживается поставка в рамках инициативы COVAX 117 тыс. доз вакцины Pfizer.

"Мы в январе получили подтверждение поставки в середине февраля, но сегодня уже 2 марта, а вакцины нет", - сказал он.

"Посмотрите, что происходит в Европе, та же AstraZeneca переносит сроки, Pfizer переносит сроки", - резюмировал он.

Как сообщалось, Минздрав до 6 марта ожидает поставки вакцины CoronaVac, произведенной китайским производителем Sinovac и закупленной Минздравом за средства госбюджета.

Минздрав планировал начать вакцинацию против COVID-19 с использованием двух вакцин - производства Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз, которые будут получены в рамках механизма COVAX) и AstraZeneca (1 млн доз по прямым закупкам за средства государственного бюджета и 2,2-3,7 млн доз, полученных в рамках COVAX). Обе вакцины уже поданы на регистрацию в Украине. Поставка вакцины Pfizer ожидалась в конце февраля - начале марта.