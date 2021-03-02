Замглавы Офиса президента Смирнов причастен к публикации в СМИ разговора Суркова с Медведчуком, утверждают в "Европейской солидарности"

В партии "Европейская солидарность" утверждают, что к утечке в СМИ записи разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и народного депутата Виктора Медведчука, обнародованной 25 февраля, причастен заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

"Европейская солидарность" не интересовалась у автора публикации, как он получил записи, поскольку знает и уважает право журналиста не раскрывать источники информации. Но в партии есть свои источники, из которых руководству "Европейской солидарности" известно, что "запись разговоров" сливал в СМИ заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов. Где он взял эти материалы, вскоре тоже будет сообщено", - указывается в ответе партии на запрос издания "Детектор медиа", обнародованном во вторник.

Как сообщалось, в одном из интернет-изданий была обнародована запись якобы разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ сообщили, что данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения.