События

19:19 02.03.2021

Глава ФБР назвал беспорядки в США 6 января внутренним терроризмом

2 мин читать
Глава ФБР назвал беспорядки в США 6 января внутренним терроризмом

Директор ФБР Кристофер Рэй осудил беспорядки на Капитолийском холме в январе этого года, назвав их "внутренним терроризмом".

"Мы, ФБР, рассматриваем это поведение как внутренний терроризм. Ему нет места в нашей демократии, и терпеть его было бы насмешкой над верховенством закона", - сказал Рэй, выступая на слушаниях в сенатском комитете по юридическим вопросам во вторник.

Он отметил, что его ведомство передало всю имевшуюся информацию о возможных беспорядках другим агентствам, хотя эти данные были "сырыми и непроверенными".

Ранее ФБР подверглось критике за то, что не сообщило, в частности, полиции о потенциальной возможности актов насилия во время утверждения результатов выборов в Конгрессе США 6 января. Американские СМИ отмечают, что на слушаниях Рэй предоставил очень мало новой информации по этому вопросу.

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа 6 января прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

Позже демократы в Конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия. Трамп, со своей стороны, напрямую не призывал демонстрантов к насилию, а когда начались беспорядки, просил их разойтись по домам.

Теги: #беспорядки #сша #фбр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:01 02.03.2021
Администрация США обещает и дальше вводить санкции против РФ - СМИ

Администрация США обещает и дальше вводить санкции против РФ - СМИ

16:53 02.03.2021
США решили ввести меры против 14 организаций РФ, связанных с производством химических веществ

США решили ввести меры против 14 организаций РФ, связанных с производством химических веществ

16:38 02.03.2021
США вслед за ЕС вводят санкции в связи с ситуацией с Навальным - американские СМИ

США вслед за ЕС вводят санкции в связи с ситуацией с Навальным - американские СМИ

13:34 02.03.2021
Под санкциями США против РФ по делу Навального могут оказаться 10 чиновников - Bloomberg

Под санкциями США против РФ по делу Навального могут оказаться 10 чиновников - Bloomberg

10:36 02.03.2021
Более 40% американцев не хотят делать прививки от COVID-19 - данные опроса

Более 40% американцев не хотят делать прививки от COVID-19 - данные опроса

08:47 02.03.2021
Президенты США и Мексики договорились о сотрудничестве по мигрантам и борьбе с COVID-19

Президенты США и Мексики договорились о сотрудничестве по мигрантам и борьбе с COVID-19

07:15 02.03.2021
Twitter начинает маркировать сообщения с дезинформацией по вакцинам против COVID-19

Twitter начинает маркировать сообщения с дезинформацией по вакцинам против COVID-19

07:14 02.03.2021
Трамп и его супруга вакцинировались против COVID-19 еще в январе

Трамп и его супруга вакцинировались против COVID-19 еще в январе

03:37 02.03.2021
SpaceX во вторник предпримет новую попытку вывода на орбиту партии интернет-спутников Starlink

SpaceX во вторник предпримет новую попытку вывода на орбиту партии интернет-спутников Starlink

01:43 02.03.2021
США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России

США будут координировать с ЕС любые действия в отношении России

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

РФ в ТКГ в очередной раз заблокировала вопрос открытия КПВВ в Луганской области – украинская делегация

Аваков не видит аргументов в пользу санкций против Порошенко

"Укрзализныця" с 7 марта приостанавливает высадку/посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях

И.о. директора ГБР: нет оснований для допросов Порошенко, в рамках расследования дел выполняются международные поручения

Кличко выиграл в суде против "1+1" по иску о защите чести и достоинства

ПОСЛЕДНЕЕ

Техкомитет ОПЕК+ обсудил вариант роста нефтедобычи в апреле на 1,5 млн б/с с учетом роста в Саудовской Аравии - источники

Колумбия первой на американском континенте получила вакцины от ВОЗ в рамках COVAX

РФ в ТКГ в очередной раз заблокировала вопрос открытия КПВВ в Луганской области – украинская делегация

Комиссия по регулированию азартных игр отказала в согласовании лицензии Kharkiv Palace Hotel

И.о. директора ГБР: в ближайшее время ожидаются результаты расследований по отдельным производствам, где фигурирует Тупицкий

Спецрейс для украинцев, желающих вернуться из Израиля, назначен на 4 марта - посольство

Аваков не видит аргументов в пользу санкций против Порошенко

"Укрзализныця" с 7 марта приостанавливает высадку/посадку пассажиров в Черновицкой и Житомирской областях

Президент Украины и председатель Евросовета ознакомились с работой ЦНАП на КПВВ "Счастье"

Зеленский и председатель Евросовета встретились с представителями международных гуманитарных миссий на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА