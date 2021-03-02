Глава ФБР назвал беспорядки в США 6 января внутренним терроризмом

Директор ФБР Кристофер Рэй осудил беспорядки на Капитолийском холме в январе этого года, назвав их "внутренним терроризмом".

"Мы, ФБР, рассматриваем это поведение как внутренний терроризм. Ему нет места в нашей демократии, и терпеть его было бы насмешкой над верховенством закона", - сказал Рэй, выступая на слушаниях в сенатском комитете по юридическим вопросам во вторник.

Он отметил, что его ведомство передало всю имевшуюся информацию о возможных беспорядках другим агентствам, хотя эти данные были "сырыми и непроверенными".

Ранее ФБР подверглось критике за то, что не сообщило, в частности, полиции о потенциальной возможности актов насилия во время утверждения результатов выборов в Конгрессе США 6 января. Американские СМИ отмечают, что на слушаниях Рэй предоставил очень мало новой информации по этому вопросу.

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа 6 января прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на выборах. По его мнению, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

Позже демократы в Конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия. Трамп, со своей стороны, напрямую не призывал демонстрантов к насилию, а когда начались беспорядки, просил их разойтись по домам.