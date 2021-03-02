И.о. директора ГБР: в ближайшее время ожидаются результаты расследований по отдельным производствам, где фигурирует Тупицкий

И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заявил, что в ближайшее время ожидаются результаты расследований по отдельным уголовным производствам, где фигурирует Александр Тупицкий, отстраненный от должности главы Конституционного суда Украины.

"Что касается уголовных производств. Они действительно есть в ГБР. По ним ежедневно проводится работа следователей. Перспектива уголовных производств: в ближайшее время мы ожидаем результатов завершения по конкретным производствами, есть определенные трудности по другим производствам", - сказал Сухачев во вторник на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

После завершения расследования ГБР проинформирует об этом, добавил он.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" иуголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса, подготовила и поддержала законопроекты №4470, возобновляющий полноценную работу НАПК, и №4471, уточняющий полномочий НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости во время административного производства.

Глава КС Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля.

"Следователи Государственного бюро расследований по согласованию с и.о. генерального прокурора уведомили о подозрении судью Конституционного суда Украины, который осуществляет административные функции его главы, в совершенииуголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч.2 ст.384, ст.386 УК Украины (заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний)", - сообщила пресс-служба ГБР.

Также в ГБР отметили, что судья препятствует установлению истины вуголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

"Более того, глава КС после сообщения о подозрении имитирует его невручение, невступление в статус подозреваемого, посещая рабочее место. Секретариат КС фактически превращен в юридическую фирму его главы, поскольку последний готовит, печатает, регистрирует, отправляет документы для главы Суда, не имеющие никакого отношения к конституционному судопроизводству, а только связанны с его участием вуголовном производстве", - подчеркнули в Бюро.

26 февраля Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля ещё на один месяц.