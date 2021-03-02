Спецрейс для украинцев, желающих вернуться из Израиля, назначен на 4 марта - посольство

Специальный авиарейс, который даст возможность гражданам Украины, вынужденно находящимся в Израиле, вернуться на родину, состоится в четверг, 4 марта. Об этом сообщает Посольство Украины в Израиле на своей странице в соцсети Facebook.

«Рейс из Тель-Авива в Киев авиакомпании МАУ PS 1778 состоится 04.03.2021 в 05.30 утра. Напоминаем, что иностранцам (в том числе и гражданам Украины) не нужно получать специальное разрешение на выезд из Израиля», - говорится в сообщении.

В Посольстве отмечают, что билеты не будут продаваться на сайте МАУ, их можно приобрести по ссылке: https://pay.tranzila.com/caspitour/aUVIUGZrOWJML1BFT0dmQTRWRWpRZz09.

Вместе с тем, желающие выехать должны за 24 часа до вылета подать онлайн-декларацию о состоянии здоровья по ссылке: https://www.gov.il/he/service/request-depart-from-israel-covid19.

Пассажир должен иметь при себе негативный ПЦР тест, сделанный не больше, чем за 72 часов до вылета. Если пассажир переболел COVID-19 или вакцинировался (при себе необходимо иметь подтверждающий документ), такое требование не применяется.

Подробная информация о правилах пребывания в терминале аэропорта Бен Гурион по ссылке: https://www.gov.il/he/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines?chapterIndex=2