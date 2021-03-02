Президент Украины и председатель Евросовета ознакомились с работой ЦНАП на КПВВ "Счастье"

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель осмотрели Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Счастье" в Луганской области, подаренный в рамках Программы развития ООН, сообщает пресс-служба президента.

Мобильный центр ЦНАП позволяет предоставлять качественный сервис людям, которые не могут добраться до стационарных зданий ЦНАП. В частности, это пожилые жители прифронтовых населенных пунктов.

Сообщается, что ЦНАП оборудован в соответствии с современными требованиями, в нем созданы комфортные условия как для персонала, так и для клиентов. Центр предоставляет 84 административные услуги. В частности, это государственная регистрация прав, бизнеса, услуги социального характера и услуги пенсионного обеспечения.

"Мы получили его благодаря нашим гуманитарным партнерам. Такие центры могут ездить и предоставлять сервис людям на местах", - резюмировал сопровождавший делегацию вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.