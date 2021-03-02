Зеленский и председатель Евросовета встретились с представителями международных гуманитарных миссий на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейского совета Шарль Мишель встретились с представителями агентства ООН по делам беженцев, представителями "Danish Demining Group" и "HALO Trust", которые занимаются проблемой разминирования территорий, и представителями СММ ОБСЕ, и поблагодарили их за работу на востоке Украины, сообщает пресс-служба президента.

"Мы высоко ценим работу гуманитарных миссий на линии разграничения. Вы предоставляете бесценную помощь в реализации наших мирных инициатив и поддерживаете мирное население. Именно ваши инициативы спасают человеческие жизни в сложных условиях прифронтового Донбасса", - заявил Зеленский.

В свою очередь, представители агентства ООН по делам беженцев подчеркнули важность социальной адаптации внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Работники миссии Международного комитета Красного Креста рассказали о гуманитарных инициативав по защите пожилых людей, проживающих на линии разграничения.

Представители "Danish Demining Group" и "HALO Trust", которые занимаются проблемой разминирования территорий, поблагодарили президента Украины за подписание закона о противоминной деятельности. По их словам, этот документ ускорит работы по разминированию и поможет уменьшить количество жертв от взрывов мин, а также призвали продолжить внедрение законодательных норм по разминированию территорий.

Представители СММ ОБСЕ рассказали Зеленскому и Мишелю об особенностях работы на Донбассе и продемонстрировали технические возможности Миссии - специальные автомобили и беспилотники.