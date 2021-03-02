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17:45 02.03.2021

И.о. директора ГБР: нет оснований для допросов Порошенко, в рамках расследования дел выполняются международные поручения

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И.о. директора ГБР: нет оснований для допросов Порошенко, в рамках расследования дел выполняются международные поручения

И.о. директора Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев заявил, что у Бюро нет оснований для закрытия уголовных производств, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко, в рамках расследования ряда дел выполняются международно-правовые поручения.

"В следствии ГБР находится ряд уголовных производств, в которых рассматриваются вопросы правонарушений, в которых принимал участие Порошенко. В настоящее время в этих уголовных производствах выполняются международные запросы... Также продолжаются экспертные исследования", - сказал Сухачев во вторник на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, почему Порошенко не вызывается на допросы, и.о. директора ГБР сказал: "Порошенко допрошен по всем уголовным производствам. У нас нет сейчас оснований его вызывать и безосновательно задавать одни и те же вопросы, поэтому мы ждём результатов международных запросов".

"Сейчас мы не можем принять решения относительно закрытия ни одного из уголовных производств", - подытожил он.

Теги: #гбр #расследования #порошенко
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