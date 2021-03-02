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17:41 02.03.2021

Кличко выиграл в суде против "1+1" по иску о защите чести и достоинства

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Кличко выиграл в суде против "1+1" по иску о защите чести и достоинства

Городской голова Киева Виталий Кличко выиграл судебный иск к "Телерадиокомпании "Студия 1+1", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Иск касался выхода в эфире "1+1" выпуска программы "Гроші" Александра Дубинского. После выхода программы в августе 2019 года Кличко и соистец Дмитрий Белоцерковец подали иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

"Насколько вы помните, тогда против меня была развернута широкая кампания по дискредитации. И я заявил, что буду защищать свою честь и достоинство в суде. Поэтому и подал иск в суд на канал "1+1", который поливал меня грязью. О наступлении на свободу слова здесь речи не идет", - заявил Кличко.

По итогам рассмотрения иска суд удовлетворил его, обязав "1+1" опровергнуть неправдивую информацию в эфире программы "Гроші". Также суд обязал "Студию 1+1" удалить программу, в которой была обнародована ложная информация, со всех информационных ресурсов телекомпании и связанных с ней социальных сетей.

Теги: #1_1 #кличко #суд #дубинский
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