События

17:08 02.03.2021

В Запорожье двое детей провалились под лёд, 10-летний мальчик погиб

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В Запорожье двое детей провалились под лёд, 10-летний мальчик погиб

В Запорожье во вторник днем на пляже под лед провалились двое детей – 11-летняя девочка и 10-ти летний мальчик. Девочку спасли рыбаки, мальчик ушел под лед. Спустя несколько часов поисковой операции его тело подняли водолазы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, сообщение о чрезвычайном происшествии на пляже в Заводском районе Запорожье спасатели получили 2 марта в 14:29.

По словам очевидцев, двое детей, оказавшихся в 20 метрах от берега на реке Днепр, провалились под лед. Рыбакам, находившимся поблизости, удалось спасти 11-летнюю девочку. Однако ее 10-летний товарищ исчез подо льдом.

В ходе почте двухчасовой поисково-спасательной операции водолазы аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС подняли со дна тело ребенка. Спасатели уточнили, что в месте, где дети провалились под лед, глубина реки более 20 метров.

Спасенная девочка госпитализирована.

Следствие устанавливает обстоятельства нахождения детей на обледеневшей реке.

Теги: #дети #лед #запорожье
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