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17:06 02.03.2021

Апелляционный админсуд решил дождаться вердикта КС по "антиколомойскому" закону в деле о законности национализации ПриватБанка

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Апелляционный админсуд решил дождаться вердикта КС по "антиколомойскому" закону в деле о законности национализации ПриватБанка

Шестой апелляционный административный суд приостановил рассмотрение апелляции ПриватБанка на признание национализации ПриватБанка судом первой инстанции по иску экс-акционера банка Игоря Коломойского до вердикта Конституционного суда Украины по так называемому банковскому "антиколомойскому" закону №590-IX.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение апелляционный суд принял во вторник.

Как сообщалось, Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года признал незаконным национализацию ПриватБанка, осуществленную в конце 2016 года.

Верховная Рада 13 мая 2020 года приняла закон №590-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Закон устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам, позволяет завершить процедуры вывода таких финучреждений с рынка и определяет процедуру получения компенсаций их бывшими владельцами. Кроме того, он совершенствует процедуру принятия решений Нацбанком, позволяет выявлять проблемность банков на ранних стадиях и расширяет механизмы возможного участия государства в выведении банка с рынка.

Вместе с тем уже 11 июня того же года в Конституционный суд поступило представление от 64 народных депутатов о соответствии закона и его отдельных положений Конституции.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Теги: #конституционный_суд #приватбанк #суд
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