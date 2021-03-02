События

16:53 02.03.2021

США решили ввести меры против 14 организаций РФ, связанных с производством химических веществ

1 мин читать
США решили ввести меры против 14 организаций РФ, связанных с производством химических веществ

США, после введения ЕС санкций против ряда российских должностных лиц из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, решили также ввести ограничительные меры, в частности против 14 организаций из РФ, имеющих отношение к производству химических и биологических веществ, сообщает телеканал BBC.

"США объявляют санкции за отравление и заключение Алексея Навального..., ужесточая контроль за экспортом 14 организаций, связанных с биологическим и химическим производством", - сообщила в "Твиттере" корреспондент BBC Барбара Плетт Ашер.

Перечень организаций, подпадающих под ограничения, власти США пока не опубликовали.

Также США ввели санкции в отношении официальных лиц из РФ.

"США вводят санкции к РФ в сотрудничестве с ЕС", - цитирует агентство Bloomberg высокопоставленное американское официальное лицо.

Ранее сообщалось, что во вторник ЕС ввел санкции против российских должностных лиц в связи с ситуацией с Навальным, они вступили в силу сразу после опубликования.

Ограничительные меры введены против главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание в ЕС банковских активов подпавших под ограничительные меры лиц.

Теги: #рф #санкции #сша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:01 02.03.2021
Администрация США обещает и дальше вводить санкции против РФ - СМИ

Администрация США обещает и дальше вводить санкции против РФ - СМИ

16:38 02.03.2021
Украина рассчитывает, что ЕС введет санкции против нарушителей прав и свобод в оккупированном Крыму – МИД

Украина рассчитывает, что ЕС введет санкции против нарушителей прав и свобод в оккупированном Крыму – МИД

16:38 02.03.2021
США вслед за ЕС вводят санкции в связи с ситуацией с Навальным - американские СМИ

США вслед за ЕС вводят санкции в связи с ситуацией с Навальным - американские СМИ

15:26 02.03.2021
Совет ЕС принял санкции из-за Навального в отношении Бастрыкина, Краснова, Золотова и Калашникова - СМИ

Совет ЕС принял санкции из-за Навального в отношении Бастрыкина, Краснова, Золотова и Калашникова - СМИ

15:10 02.03.2021
Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения - президент Евросовета

Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения - президент Евросовета

13:34 02.03.2021
Под санкциями США против РФ по делу Навального могут оказаться 10 чиновников - Bloomberg

Под санкциями США против РФ по делу Навального могут оказаться 10 чиновников - Bloomberg

11:50 02.03.2021
Суд Киева разрешил задержать Шария - источник

Суд Киева разрешил задержать Шария - источник

10:36 02.03.2021
Более 40% американцев не хотят делать прививки от COVID-19 - данные опроса

Более 40% американцев не хотят делать прививки от COVID-19 - данные опроса

08:47 02.03.2021
Президенты США и Мексики договорились о сотрудничестве по мигрантам и борьбе с COVID-19

Президенты США и Мексики договорились о сотрудничестве по мигрантам и борьбе с COVID-19

07:15 02.03.2021
Twitter начинает маркировать сообщения с дезинформацией по вакцинам против COVID-19

Twitter начинает маркировать сообщения с дезинформацией по вакцинам против COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

И.о. директора ГБР: нет оснований для допросов Порошенко, в рамках расследования дел выполняются международные поручения

Кличко выиграл в суде против "1+1" по иску о защите чести и достоинства

Шария внесли в базу розыска МВД Украины

Глава НАПК направил в суд протоколы против Тупицкого, уличенного в конфликте интересов из-за незадекларированного участка в Крыму

"Евровидение-2021" пройдет в офлайн-формате, решение о присутствии зрителей еще не принято

ПОСЛЕДНЕЕ

Госпродпотребслужба выявила птичий грипп в парке "Нижнеднепровский"

И.о. директора ГБР: нет оснований для допросов Порошенко, в рамках расследования дел выполняются международные поручения

Кличко выиграл в суде против "1+1" по иску о защите чести и достоинства

Шария внесли в базу розыска МВД Украины

Глава НАПК направил в суд протоколы против Тупицкого, уличенного в конфликте интересов из-за незадекларированного участка в Крыму

Власти Харькова просят Госкомиссию по ТЭБ и ЧС остановить работу коксового завода

В Запорожье двое детей провалились под лёд, 10-летний мальчик погиб

Апелляционный админсуд решил дождаться вердикта КС по "антиколомойскому" закону в деле о законности национализации ПриватБанка

"Евровидение-2021" пройдет в офлайн-формате, решение о присутствии зрителей еще не принято

Зеленский: действия России по блокированию открытия КПВВ "Золотое" и "Счастье" на Донбассе абсолютно деструктивны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА