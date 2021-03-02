США решили ввести меры против 14 организаций РФ, связанных с производством химических веществ

США, после введения ЕС санкций против ряда российских должностных лиц из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, решили также ввести ограничительные меры, в частности против 14 организаций из РФ, имеющих отношение к производству химических и биологических веществ, сообщает телеканал BBC.

"США объявляют санкции за отравление и заключение Алексея Навального..., ужесточая контроль за экспортом 14 организаций, связанных с биологическим и химическим производством", - сообщила в "Твиттере" корреспондент BBC Барбара Плетт Ашер.

Перечень организаций, подпадающих под ограничения, власти США пока не опубликовали.

Также США ввели санкции в отношении официальных лиц из РФ.

"США вводят санкции к РФ в сотрудничестве с ЕС", - цитирует агентство Bloomberg высокопоставленное американское официальное лицо.

Ранее сообщалось, что во вторник ЕС ввел санкции против российских должностных лиц в связи с ситуацией с Навальным, они вступили в силу сразу после опубликования.

Ограничительные меры введены против главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание в ЕС банковских активов подпавших под ограничительные меры лиц.