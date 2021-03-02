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16:38 02.03.2021

США вслед за ЕС вводят санкции в связи с ситуацией с Навальным - американские СМИ

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США вслед за ЕС вводят санкции в связи с ситуацией с Навальным - американские СМИ

США вслед за Евросоюзом во вторник вводят санкции против российских физических лиц в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным, сообщают американские СМИ.

"США ввели санкции в отношении официальных лиц из РФ из-за ситуации с Навальным. США вводят санкции к РФ в сотрудничестве с ЕС", - цитирует агентство Bloomberg высокопоставленное американское официальное лицо.

В частности, ограничительные меры вводятся в отношении семи физлиц.

В Вашингтоне, как отмечается в сообщениях, приняли такое решение, так как пришли к выводу, что Навальный "был отравлен нервно-паралитическим веществом" и несет ответственность за это именно Россия.

Накануне стало известно, что Вашингтон может ввести санкции в связи с ситуацией вокруг Навального уже на этой неделе и что это будет происходить в координации с Евросоюзом.

Ранее во вторник сообщалось, что санкции ЕС против российских должностных лиц в связи с ситуацией с Навальным вступили в силу. Ограничительные меры введены против главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова.

Санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание в ЕС банковских активов подпавших под ограничительные меры лиц.

Теги: #рф #санкции #сша
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