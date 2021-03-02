События

16:31 02.03.2021

Зеленский: действия России по блокированию открытия КПВВ "Золотое" и "Счастье" на Донбассе абсолютно деструктивны

2 мин читать

Президент Украины Владимир Зеленский назвал деструктивными действия РФ, как стороны конфликта, по блокированию открытия контрольных пунктов въезда-выезда "Золотое" и "Счастье" на линии соприкосновения в Луганской области.

"К сожалению, эти старания украинской стороны сталкиваются с абсолютно деструктивной позицией Российской Федерации. Российская сторона, которая давно настаивала на открытии пункта пропуска "Счастье", продолжает блокировать его работу точно также, как и в пункте пропуска "Золотое", - сказал Зеленский в ходе совместного брифинга с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем на КПВВ "Счастье" в Луганской области во вторник.

Обращаясь к главе Евросовета, Зеленский отметил, что до сих пор отсутствует доступ международных гуманитарных организаций через линию соприкосновения к пострадавшим, к удерживаемым лицам, назвав это "неприемлемым, негуманным и деструктивным".

Он добавил, что "Украина желает мира и возвращения оккупированных территорий".

"Усилия Украины по строительству и открытию КПВВ "Счастье" направлены на то, чтобы люди с оккупированных территорий ощущали надёжные, удобные и безопасное каналы связи с родиной", – сказал глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, в последние недели "происходят регулярные провокации со стороны незаконных вооружённых формирований, которые усложняют ситуацию на востоке страны и усложняют путь к миру".

Как сообщалось, Украина возобновила работу семи КПВВ на Донбассе 10 ноября в соответствии с договорённостями в рамках минского процесса. КПВВ "Золотое" и "Счастье" в Луганской области работают в одностороннем порядке, на выезд из подконтрольных украинскому правительству отдельных районов области. Со стороны ОРЛО работа указанных КПВВ по-прежнему заблокирована.

Теги: #шарль_мишель #оос #зеленский #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:08 02.03.2021
Президент Европейского Совета призвал РФ обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ к неподконтрольным территориям и вернуться в СЦКК

Президент Европейского Совета призвал РФ обеспечить полный доступ СММ ОБСЕ к неподконтрольным территориям и вернуться в СЦКК

15:45 02.03.2021
ЕС начинает новую программу поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг на Донбассе

ЕС начинает новую программу поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг на Донбассе

15:10 02.03.2021
Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения - президент Евросовета

Санкции ЕС против РФ останутся в силе, пока не будут реализованы Минские соглашения - президент Евросовета

14:56 02.03.2021
Президент Евросовета: борьба с коррупцией и всеобъемлющая судебная реформа в Украине - важные условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации

Президент Евросовета: борьба с коррупцией и всеобъемлющая судебная реформа в Украине - важные условия программы макрофинансовой помощи и визовой либерализации

14:20 02.03.2021
Зеленский приветствовал председателя Евросовета Мишеля с его первым визитом в Украину и на Донбасс

Зеленский приветствовал председателя Евросовета Мишеля с его первым визитом в Украину и на Донбасс

14:05 02.03.2021
Зеленский: планирую подписать указ, который позволит внедрить Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства

Зеленский: планирую подписать указ, который позволит внедрить Стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства

13:01 02.03.2021
Зеленский вакцинировался от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca

Зеленский вакцинировался от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca

11:36 02.03.2021
Зеленский начал поездку в зону проведения ООС

Зеленский начал поездку в зону проведения ООС

10:45 02.03.2021
Президент Европейского совета начал визит в Украину

Президент Европейского совета начал визит в Украину

09:18 02.03.2021
Телеканал "Дом" смотрят на оккупированных территориях

Телеканал "Дом" смотрят на оккупированных территориях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

И.о. директора ГБР: нет оснований для допросов Порошенко, в рамках расследования дел выполняются международные поручения

Кличко выиграл в суде против "1+1" по иску о защите чести и достоинства

Шария внесли в базу розыска МВД Украины

Глава НАПК направил в суд протоколы против Тупицкого, уличенного в конфликте интересов из-за незадекларированного участка в Крыму

США решили ввести меры против 14 организаций РФ, связанных с производством химических веществ

ПОСЛЕДНЕЕ

Госпродпотребслужба выявила птичий грипп в парке "Нижнеднепровский"

И.о. директора ГБР: нет оснований для допросов Порошенко, в рамках расследования дел выполняются международные поручения

Кличко выиграл в суде против "1+1" по иску о защите чести и достоинства

Шария внесли в базу розыска МВД Украины

Глава НАПК направил в суд протоколы против Тупицкого, уличенного в конфликте интересов из-за незадекларированного участка в Крыму

Власти Харькова просят Госкомиссию по ТЭБ и ЧС остановить работу коксового завода

В Запорожье двое детей провалились под лёд, 10-летний мальчик погиб

Апелляционный админсуд решил дождаться вердикта КС по "антиколомойскому" закону в деле о законности национализации ПриватБанка

США решили ввести меры против 14 организаций РФ, связанных с производством химических веществ

"Евровидение-2021" пройдет в офлайн-формате, решение о присутствии зрителей еще не принято

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА