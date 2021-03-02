В Лозовой на Харьковщине из-за проблем с водоснабжением могут перевести школы на дистанционное обучение

В г.Лозовая Харьковской области из-за аварии на водопроводе могут перевести школы на дистанционное обучение, сообщил первый заместитель Лозовского городского головы Александр Жидков.

"Если работники "Харьковводоканала" вечером 2 марта не смогут увеличить объем воды, которую подают "Лозоваводосервису", то школы города придется переводить на дистанционную форму обучения", - цитирует Жидкова пресс-служба.

По словам директора "Лозоваводосервис" Владимира Кириченко, по состоянию на вторник предприятие получает от "Харьковводоканала" 120 кубометров воды в час.

"Этого мало даже для почасовой подачи. Чтобы соблюдать график включений, к "Лозоваводосервису" должно поступать 250 кубических метров воды в час", - отметил Кириченко.

По информации директора комплекса водоподготовки "Днепр" КП "Харьковводоканал" Максима Панченко, Лозовая стала получать меньше воды, начиная с 22 февраля. Работники "Харьковводоканала" обнаружили и ликвидировали порыв. Однако ситуация с водоснабжением города не улучшилась. Обследовав 32 км водогона Краснопавловка-Лозовая, работники предприятия 28 февраля обнаружили еще один порыв за один километр до сетей "Лозоваводосервис". До вечера вторника они планируют добраться аварийного участка водопровода изнутри, обследовать ее и дать ориентировочный прогноз, когда в Лозовой восстановят круглосуточное водоснабжение.

На период ремонта в городе будут пытаться обеспечить хотя бы почасовую подачу воды.

Вечером вторника вопрос о водоснабжении Лозовой планируется рассмотреть на комиссии по чрезвычайным ситуациям.