ЕС начинает новую программу поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг на Донбассе

ЕС в 2021 году начинает новую программу поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг на Донбассе, сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Украину.

"ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта, и в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе. Это также будет включать финансирование пунктов въезда-выезда", - сказал Мишель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Луганской области во вторник.