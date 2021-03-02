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15:45 02.03.2021

ЕС начинает новую программу поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг на Донбассе

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ЕС начинает новую программу поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг на Донбассе

ЕС в 2021 году начинает новую программу поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг на Донбассе, сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Украину.

"ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта, и в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе. Это также будет включать финансирование пунктов въезда-выезда", - сказал Мишель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Луганской области во вторник.

Теги: #шарль_мишель #ес #донбасс
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