Нацполиция начала комплектование Департамента главной инспекции – Клименко

Национальная полиция (НП) начала комплектование Департамента главной инспекции, который будет заниматься надзором и содействием в совершенствовании служебной деятельности всей системы НП, заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"В новом Департаменте будут функционировать два управления: поддержки и контроля и управление организации служебных расследований. Аналогичная структура планируется и в территориальных Управлениях Национальной полиции Украины", - цитирует Клименко пресс-служба Министерства внутренних дел в Facebook во вторник.

Глава Нацполиция также добавил, что работать в новом Департаменте будут сотрудники, успешно прошедшие конкурсный отбор.

"Сейчас наша основная цель - укомплектовать подразделение квалифицированными кадрами. Отбор будет проводиться на конкурсной основе при поддержке наших международных партнеров из ICITAP", - отметил Игорь Клименко.