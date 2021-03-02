ВСП и КСУ отказались согласовывать проекты порядков проверки деклараций судей – ЦПК

Высший совет правосудия в понедельник, 1 марта, принял решение об отказе в согласовании проектов порядков полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей, которые разработало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщает пресс-служба "Центра противодействия коррупции".

Отмечается , что ранее такое же решение приняло и Собрание судей Конституционного Суда.

"Высший совет правосудия и Собрание судей Конституционного Суда не предоставили согласования проектов порядков проверки судейских деклараций и мониторинга образа жизни судей, которые направило им НАПК. Это означает, что Агентство будет проводить проверки судейских состояния по общим процедурам с теми особенностями, которые установлены законом", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник.

В нем уточняется, что необходимость согласования порядков проверки судейских деклараций должны согласовать ВРП и Конституционным Судом Украины (КСУ) предусмотрена нормами принятого в декабре 2020 года закона о восстановлении полномочий НАПК, которые были признаны неконституционными произвольным решением Конституционного Суда в октябре 2020 года.

"Несмотря на всю критику решения КСУ, Венецианская комиссия отметила необходимость его имплементации, хотя у парламента и сохранились широкие пределы усмотрения, как это решение воплощать в законодательстве. Среди прочего, Венецианская комиссия рекомендовала оставить НАПК полномочия по проверке судейского материального состояния, но ввести определенные меры предосторожности, например, дополнительные процедурные гарантии судей, механизм жалоб для них или регулярную отчетность НАПК в орган судейского управления", - подчеркивают в ЦПК.

Там добавляют, что законом были определены некоторые особенности осуществления процедур проверки деклараций и мониторинга образа жизни в отношении судей, в отдельных порядках в отношении судей должны были быть более подробно отражены процедурные вопросы, как эти особенности реализуются на практике.

В законе указано, что эти порядки не могут устанавливать каких-либо новых особенностей для судей, если такие особенности не указаны в законе.

"Поскольку ВРП и КСУ соответствующее согласование не предоставили, то Агентство может начинать проверки деклараций судей по завершению установленного законом месячного срока для такого согласования. Установленные законом особенности полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей являются вполне достаточными, чтобы риски вмешательства в судейскую деятельность во время их проведения были минимизированы, а решение КСУ считалось надлежащим образом реализованным в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", - резюмируют в ЦПК.