События

15:33 02.03.2021

Коронавирус отбил у путешественников страсть к приключениям - исследование

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Коронавирус отбил у путешественников страсть к приключениям - исследование

Пандемия сделала туристов более осторожными и менее терпимыми к иностранцам, показало новое научное исследование.

"Пандемия значительно повлияла на туристов. Они подсознательно ведут себя так, чтобы снизить риски, связанные с заражением. В частности, путешественники стали менее склонны к приключениям. Сейчас они скорее предпочитают ездить группами, покупать страховку и посещать те места, которые хорошо знают", - говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Annals of Tourism Research.

Кроме того, в связи с угрозой заразиться COVID-19 многие стали испытывать дискомфорт в общественных местах - особенно в людных торговых центрах и ресторанах.

Ученые также обнаружили, что туристы, которых особенно сильно пугает COVID-19, более других склонны к национализму и ксенофобии. Они отдают предпочтение людям, похожим на них, и избегают иностранцев.

"Пандемия окажет долгосрочное психологическое воздействие на людей. Понимание новой картины мира и умение к ней приспособиться станет ключевым фактором для успеха турбизнеса в новых реалиях", - говорится в исследовании.

Теги: #коронавирус #путешествия
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