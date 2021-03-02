Совет ЕС принял санкции из-за Навального в отношении Бастрыкина, Краснова, Золотова и Калашникова - СМИ

Совет ЕС постановил по письменной процедуре ввести ограничительные меры в отношении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, генпрокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова и директора ФСИН Александра Калашникова в связи с "делом Навального", сообщают западные СМИ.

Санкции устанавливают запрет на поездки в Евросоюз и замораживание в ЕС банковских активов подпавших под ограничительные меры лиц.

Ожидается, что в скором времени список людей, против которых вводятся ограничительные меры, будет опубликован в официальном журнале ЕС.

Главы МИД стран ЕС 22 февраля пришли к политическому решению о подготовке санкций против ряда должностных лиц РФ в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом в тот же день заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"В ответ на события вокруг ситуации с господином Навальным мы достигли политического соглашения о подготовке ограничительных мер против тех, кто несет ответственность за его арест, выдвижение обвинения и приговор", - сказал Боррель.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель на пресс-конференции после видеосовещания глав государств и правительств стран ЕС 25 февраля подтвердил, что будут введены ограничительные меры в отношении должностных лиц РФ из-за ситуации с Навальным по новому санкционному режиму о нарушении прав человека.

В октябре прошлого года Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом о предполагаемом отравлении Навального.

Под санкции ЕС попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов, а также полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Кроме того, санкции были введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), который в Европе считают местом создания отравляющего вещества "Новичок".