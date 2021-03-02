События

14:34 02.03.2021

У Януковича отрицают наличие замороженных банковских счетов и активов в Швейцарии

1 мин читать
У Януковича отрицают наличие замороженных банковских счетов и активов в Швейцарии

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который с 2014 года проживает на территории РФ, не имеет замороженных банковских счетов и активов в Швейцарии, заявил пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир.

"В очередной раз хотим отметить, что официальные власти Швейцарии на запрос английских адвокатов компании JHA LLP, представляющих интересы В.Ф. Януковича, о наличии банковских счетов и экономических активов, принадлежащих экс-президенту Украины, направили официальный ответ", - отметил пресс-секретарь экс-президента в Facebook во вторник, 2 марта.

Он уточнил, что в документе говорится о том, что "в Швейцарии нет банковских счетов или других активов на имя президента Януковича, которые они заморозили".

Кирасир подчеркнул, что замораживание активов, налагаемое Швейцарией, "касается других лиц (то есть не Януковича), перечисленных в Приложении к Постановлению о замораживании активов в связи с Украиной".

"Швейцарский федеральный совет четко не указывает, кому принадлежат "70 миллионов швейцарских франков", но при этом официально признает, что они не принадлежат Президенту Януковичу. Мы требуем от посольства Швейцарии в Украине опубликовать опровержение на свое сообщение, в котором упоминается недостоверная информация в отношения В.Ф. Януковича", - заявил Кирасир.

Как ранее заявили представители посольства Швейцарии в Киеве, Швейцария и Украина тесно сотрудничают для возвращения украинскому народу замороженных активов Януковича и его окружения.

 

Теги: #швейцария #счета #янукович
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:01 01.03.2021
Швейцария и Украина тесно сотрудничают для возвращения украинскому народу замороженных активов Януковича и его окружения

Швейцария и Украина тесно сотрудничают для возвращения украинскому народу замороженных активов Януковича и его окружения

11:14 27.02.2021
Швейцарец выиграл в лотерею 210 млн евро

Швейцарец выиграл в лотерею 210 млн евро

21:39 25.02.2021
Представители Киева и Берна обсудили подготовку к проведению в 2022 в Швейцарии Международной конференции по вопросам реформ в Украине

Представители Киева и Берна обсудили подготовку к проведению в 2022 в Швейцарии Международной конференции по вопросам реформ в Украине

15:20 23.02.2021
Stadler изучает возможности локализации производства на КЭВРЗ

Stadler изучает возможности локализации производства на КЭВРЗ

18:19 18.02.2021
Большая палата ВС оставила в силе решение, по которому ВСП обязан рассмотреть жалобу Януковича о привлечении Луценко к дисциплинарной ответственности

Большая палата ВС оставила в силе решение, по которому ВСП обязан рассмотреть жалобу Януковича о привлечении Луценко к дисциплинарной ответственности

16:09 18.02.2021
Печерский суд отложил до 1 марта рассмотрение ходатайства по спецрасследованию в отношении Януковича

Печерский суд отложил до 1 марта рассмотрение ходатайства по спецрасследованию в отношении Януковича

15:56 18.02.2021
Адвокаты Януковича не явились в суд в Киеве на рассмотрение собственной жалобы

Адвокаты Януковича не явились в суд в Киеве на рассмотрение собственной жалобы

18:10 17.02.2021
В Швейцарии планируют с марта разрешить работу магазинов и музеев

В Швейцарии планируют с марта разрешить работу магазинов и музеев

20:13 11.02.2021
Шмыгаль о возможном снятии санкций ЕС с соратников Януковича: если санкции сыграли свою роль, а средства или ценности возвращены, их можно снимать

Шмыгаль о возможном снятии санкций ЕС с соратников Януковича: если санкции сыграли свою роль, а средства или ценности возвращены, их можно снимать

05:26 03.02.2021
Венедиктова подписала соглашение о продолжении сотрудничества между Офисом генпрокурора Украины и Базельским институтом управления

Венедиктова подписала соглашение о продолжении сотрудничества между Офисом генпрокурора Украины и Базельским институтом управления

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский вакцинировался от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca

Рада усилила ответственность за заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности

Суд Киева разрешил задержать Шария - источник

Президент Европейского совета начал визит в Украину

Правоохранители разоблачили канал контрабанды культурных ценностей в ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

ВСУ приняли на вооружение отечественную крупнокалиберную винтовку "Аллигатор"

Под санкциями США против РФ по делу Навального могут оказаться 10 чиновников - Bloomberg

Ожидается, что саммит НАТО пройдет в первой половине текущего года, однако точная дата зависит от ситуации с COVID-19 – представитель НАТО

Зеленский вакцинировался от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca

Рада усилила ответственность за заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Верховной Рады АР Крым, который способствовал оккупации полуострова

ГФС заблокировала 44 сайта по продаже алкогольного фальсификата

Минкультуры просит ФГИ передать ему Гостиный двор в Киеве

В Украине в среду без осадков, лишь ночью в восточной части страны небольшой мокрый снег и дождь

Суд Киева разрешил задержать Шария - источник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА