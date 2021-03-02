Под санкциями США против РФ по делу Навального могут оказаться 10 чиновников - Bloomberg

Санкции США против России в связи с "делом Навального" могут коснуться 10 чиновников, имеющих связи с руководством РФ, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

По данным Bloomberg, об американских санкциях планируется объявить уже во вторник, причем они будут сопоставимы с готовящимися ограничительными мерами ЕС.

Ранее во вторник телеканал CNN, ссылаясь на чиновников администрации США, сообщал, что Вашингтон может ввести санкции в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального уже на этой неделе. По данным других источников телеканала, это может произойти 2 марта.

По оценкам телеканала, эти санкции станут первыми, наложенными на Россию администрацией президента Джо Байдена, они "зададут тон дальнейшей политике в отношении Москвы".

Администрация Байдена таким образом хочет послать России "сильный сигнал", касающийся соблюдения прав человека. Они также продемонстрируют важность, того, что действия предпринимаются совместно с союзниками.

В ближайшие недели, по словам источников, "планируется решить более широкий набор проблем, связанных с вызовами со стороны России", отмечал CNN.

Один из обсуждаемых вариантов - это ориентированный на Россию исполнительный указ, который приведет к санкциям против РФ "за ее многочисленные нападения на американскую демократию и американский персонал, включая хакерские атаки на компанию SolarWinds и награды, назначенные за убийства американских солдат в Афганистане, все - в одном пакете", пояснил один из источников CNN.

Белый дом и госдепартамент США не ответили на запрос о комментариях, добавил телеканал.