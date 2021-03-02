Ожидается, что саммит НАТО пройдет в первой половине текущего года, однако точная дата зависит от ситуации с COVID-19 – представитель НАТО

Ожидается, что саммит НАТО пройдет в первой половине 2021 года, однако точная дата будет зависеть от ситуации с пандемией COVID-19 в странах-членах альянса, сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

"Мы надеемся, что саммит НАТО пройдет в первой половине этого года тут, в Брюсселе. Все с нетерпением ожидают этого события. Когда конкретно, есть ли дата – будет ли это в апреле, мае, июне или, если откровенно, позже, я не думаю, что это знает кто-либо из нас. Но команда во всех столицах работает очень тяжело, как вы это можете себе представить, чтобы определить дату, которая будет удобна для всех", - сказала она в ходе виртуального обсуждения предстоящего саммита, проведенного Атлантическим Форумом.

Лунгеску подчеркнула, что определение даты события "зависит не только от политической воли провести саммит НАТО, но и также от того, как мы справимся с ситуацией с COVID-19 в наших странах".

"Я думаю, что будет очень трудно для любого из наших национальных лидеров провести время в Брюсселе, если дома есть еще трудности с программой вакцинирования, с другими штаммами вируса, которые появляются. Это опять демонстрирует непредсказуемость мира, в котором мы живем и в котором мы должны провести саммит. Национальные лидеры должны быть уверенными, что они контролируют ситуацию с COVID-19 до того, как быть вовлеченными в длительные поездки за границу", - пояснила представитель альянса.

При этом она подчеркнула, что "есть понимание того, что в эти дни еще даже более важно провести его при личном участии, предприняв все необходимые меры, чтобы гарантировать, что все национальные лидеры, их делегации и все находятся в безопасности".

"Все хотят провести отличный саммит, но это также должен быть и безопасный саммит", - добавила Лунгеску.