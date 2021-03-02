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13:01 02.03.2021

Зеленский вакцинировался от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca

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Зеленский вакцинировался от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca

Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от COVID-19, сообщил глава государства на своей странице в Instagram.

"Врачей и военных уже вакцинируют. Всех других призываю записаться в очередь "Дия". Бояться нечего, подаю собственный пример", - написал президент во вторник.

В соцсети Twitter Зеленский отметил, что вакцинировался на передовой с украинскими военнослужащими как главнокомандующий.

"Та же Oxford/AstraZeneca (Covishield) из Индии, которая была доставлена 1-й в Украину, и которую получили миллионы людей во всем мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений", - подчеркнул он.

Ранее, 1 марта, министр здравоохранения Украины Максим Степанов публично вакцинировался от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca, которая производится на мощностях Serum Institute (Индия) и имеет локальное (торговое) название Covishield. Для экстренного применения в Украине его зарегистрировали 22 февраля.

Теги: #коронавирус #зеленский #вакцина
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