Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Верховной Рады АР Крым, который способствовал оккупации полуострова

Украинские правоохранители направили в суд обвинительный акт относительно бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым (АРК) VI созыва по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК и города Севастополя.

"Расследованием установлено, что в 2014 году обвиняемый совместно с другими депутатами Верховного Совета АР Крым изменил присяге на верность Украине и проголосовал за принятие ряда постановлений с целью легитимизации действий Российской Федерации относительно оккупации территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконного вхождения в состав РФ на правах субъекта федерации", - говорится в сообщении, обнародованном в Facebook во вторник.

В нем также отмечается, что 6 марта 2014 года депутаты Верховной Рады АР Крым (ВР АРК) VI созыва проголосовали за незаконное постановление "О проведении общекрымского референдума".

11 марта 2014 года на заседании ВР АРК принято незаконное постановление "О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя".

"Продолжая действия, направленные на поддержание оккупации полуострова и вопреки постановлению Верховной Рады Украины, которой полномочия депутатов парламента автономии было прекращено, 17.03.2014 года депутаты проголосовали за принятие постановления "О независимости Крыма" и "О правопреемстве Республики Крым", - сообщают правоохранители.

Они уточняют, что указанными решениями обвиняемый совместно с другими депутатами Верховной Рады АР Крым пытались скрыть оккупацию полуострова Крым Вооруженными силами РФ и создать впечатление легитимности присоединения полуострова к РФ на основе якобы свободного волеизъявления граждан Украины, которые проживали на территории АР Крым и г. Севастополя.

"В общем, из 99 депутатов, которые входили в состав Верховной Рады АР Крым, на момент оккупации полуострова, 87 - сообщено о подозрении, в суд направлено 69 обвинительных актов", - подчеркивают в прокуратуре.

Там добавляют, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.