События

12:08 02.03.2021

Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Верховной Рады АР Крым, который способствовал оккупации полуострова

2 мин читать
Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Верховной Рады АР Крым, который способствовал оккупации полуострова

Украинские правоохранители направили в суд обвинительный акт относительно бывшего депутата Верховной Рады Автономной Республики Крым (АРК) VI созыва по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба Прокуратуры АРК и города Севастополя.

"Расследованием установлено, что в 2014 году обвиняемый совместно с другими депутатами Верховного Совета АР Крым изменил присяге на верность Украине и проголосовал за принятие ряда постановлений с целью легитимизации действий Российской Федерации относительно оккупации территории АР Крым и города Севастополя, а также их незаконного вхождения в состав РФ на правах субъекта федерации", - говорится в сообщении, обнародованном в Facebook во вторник.

В нем также отмечается, что 6 марта 2014 года депутаты Верховной Рады АР Крым (ВР АРК) VI созыва проголосовали за незаконное постановление "О проведении общекрымского референдума".

11 марта 2014 года на заседании ВР АРК принято незаконное постановление "О Декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя".

"Продолжая действия, направленные на поддержание оккупации полуострова и вопреки постановлению Верховной Рады Украины, которой полномочия депутатов парламента автономии было прекращено, 17.03.2014 года депутаты проголосовали за принятие постановления "О независимости Крыма" и "О правопреемстве Республики Крым", - сообщают правоохранители.

Они уточняют, что указанными решениями обвиняемый совместно с другими депутатами Верховной Рады АР Крым пытались скрыть оккупацию полуострова Крым Вооруженными силами РФ и создать впечатление легитимности присоединения полуострова к РФ на основе якобы свободного волеизъявления граждан Украины, которые проживали на территории АР Крым и г. Севастополя.

"В общем, из 99 депутатов, которые входили в состав Верховной Рады АР Крым, на момент оккупации полуострова, 87 - сообщено о подозрении, в суд направлено 69 обвинительных актов", - подчеркивают в прокуратуре.

Там добавляют, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

 

Теги: #крым #правоохранители #суд #депутат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:50 02.03.2021
Суд Киева разрешил задержать Шария - источник

Суд Киева разрешил задержать Шария - источник

11:17 02.03.2021
Российская актриса получила запрет въезда в Украину на три года за незаконное посещение Крыма

Российская актриса получила запрет въезда в Украину на три года за незаконное посещение Крыма

20:41 01.03.2021
Украинские дипломаты представили "Крымскую платформу" в ОБСЕ

Украинские дипломаты представили "Крымскую платформу" в ОБСЕ

19:51 01.03.2021
Аваков: выносить "дело Стерненко" в таком аспекте в дни Майдана - это провокация

Аваков: выносить "дело Стерненко" в таком аспекте в дни Майдана - это провокация

19:09 01.03.2021
Верховный суд открыл производство по одному из дел о применении санкций к телеканалам

Верховный суд открыл производство по одному из дел о применении санкций к телеканалам

11:03 01.03.2021
Зеленский: мы сделаем суд в смартфоне для минимизации коррупции и злоупотреблений

Зеленский: мы сделаем суд в смартфоне для минимизации коррупции и злоупотреблений

23:25 27.02.2021
Украинская власть работает над тем, чтобы Байден принял участие в международном саммите "Крымской платформы" – Джемилев

Украинская власть работает над тем, чтобы Байден принял участие в международном саммите "Крымской платформы" – Джемилев

12:21 27.02.2021
Поставки э/э и воды в Крым были прекращены, как только появились первые международные резолюции – Порошенко

Поставки э/э и воды в Крым были прекращены, как только появились первые международные резолюции – Порошенко

22:28 26.02.2021
Порошенко: Украина получила базовый международный документ, именуемый как "Декларация Помпео" о непризнании США Крыма российским

Порошенко: Украина получила базовый международный документ, именуемый как "Декларация Помпео" о непризнании США Крыма российским

19:39 26.02.2021
На заседании СНБО рассматривалась стратегия деокуппации Крыма, военная часть – закрыта, публичную презентуют через 2 недели – Данилов

На заседании СНБО рассматривалась стратегия деокуппации Крыма, военная часть – закрыта, публичную презентуют через 2 недели – Данилов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский вакцинировался от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca

Рада усилила ответственность за заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности

Суд Киева разрешил задержать Шария - источник

Президент Европейского совета начал визит в Украину

Правоохранители разоблачили канал контрабанды культурных ценностей в ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Ожидается, что саммит НАТО пройдет в первой половине текущего года, однако точная дата зависит от ситуации с COVID-19 – представитель НАТО

Зеленский вакцинировался от COVID-19 вакциной Oxford/AstraZeneca

Рада усилила ответственность за заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности

ГФС заблокировала 44 сайта по продаже алкогольного фальсификата

Минкультуры просит ФГИ передать ему Гостиный двор в Киеве

В Украине в среду без осадков, лишь ночью в восточной части страны небольшой мокрый снег и дождь

Зеленский начал поездку в зону проведения ООС

В столице будут судить двух мошенников, которые получили полмиллиона долларов за якобы закрытие уголовного дела экс-руководителями Генпрокуратуры

Президент Европейского совета начал визит в Украину

Правоохранители разоблачили канал контрабанды культурных ценностей в ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА