Минкультуры просит ФГИ передать ему Гостиный двор в Киеве

Министерство культуры и информационной политики Украины обратилось в Фонд государственного имущества касательно передачи Гостиного двора в Киеве в сферу управления Минкультуры.

"Для сохранения объекта просим принять взвешенное государственное решение городской властью и непосредственно от главы столицы Виталия Кличко и согласовать такую передачу Гостиного двора от Фонда госимущества в сферу управления министерства. Поскольку памятник пока имеет статус местной, именно КГГА как орган охраны наследия местного уровня, имеет эти полномочия", - написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Телеграм-канале.

Министр отметил, что учитывая строительно-архитектурные возможности объекта в пределах будущего восстановления памятника, будет реализовано пространство для культурных украинских проектов, в том числе и для продвижения креативных индустрий.

"И главное здесь то, что Гостиный двор не превратится в очередной ТРЦ", - подчеркнул Ткаченко.

По его словам, Минкультуры восстановит объект во всех исторических элементах, без так называемых надстроек и приспособлений, "когда на месте памятников появляются небоскребы".

"Позиция МКИП - изменить статус памятника с местного значения на национальный, но это возможно только в сотрудничестве города и государства. Мы к этому открыты. Министерство предложило городу реальный шанс спасти Гостиный двор. Поэтому КГГА не надо медлить и начать действовать в интересах горожан и гостей столицы", - считает министр.