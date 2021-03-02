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11:53 02.03.2021

В Украине в среду без осадков, лишь ночью в восточной части страны небольшой мокрый снег и дождь

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В Украине в среду без осадков, лишь ночью в восточной части страны небольшой мокрый снег и дождь

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, которая переместится с север-запада Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, в среду - без осадков, лишь ночью в восточной части страны небольшой мокрый снег и дождь.

Ночью, утром в западных областях местами туман; на северо-востоке и в Карпатах на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м / с, ночью на юго-востоке местами порывы 15-20 м / с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 5-10° тепла, на Прикарпатье, Закарпатье и Одесской области до 13 °, в северо-восточных и восточных областях 2-7° тепла.

В Киеве в среду без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 03 марта самая высокая температура днем была 14,8° в 2020г., самая низкая ночью -22,8° в 1929г.

В четверг, 4 марта, погода также без осадков.

Ночью, утром на северо-востоке страны и в Карпатах на дорогах кое-где гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза; днем 7-12° тепла, на востоке и северо-востоке страны 4-9° .

В Киеве 4 марта - без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м / с, днем местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 9-11° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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