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11:50 02.03.2021

Суд Киева разрешил задержать Шария - источник

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Суд Киева разрешил задержать Шария - источник

Печерский районный суд Киева разрешил задержать блогера и лидера политической партии "Партия Шария" Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене, для доставки в суд с целью рассмотрения избрании ему меры пресечения, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

По данным источника, решение суд вынес 25 февраля, обжалованию оно не подлежит.

Как сообщалось, в феврале Шарию было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч.1 ст.111 "Государственная измена" и ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Правоохранители сообщили, что целью Шария было обострение общественно-политической ситуации в Украине и разжигание межнациональной и межконфессиональной ненависти внутри украинского государства.

По данным СМИ, Шарий проживает в настоящее время в Испании.

Его вызвали для участия в допросе в качестве подозреваемого, однако он не появился. Сейчас Шарий объявлен в государственный розыск.

1 марта Служба безопасности Украины в рамках досудебного расследования по делу блогера Анатолия Шария выявила факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации "Партии Шария", сообщила пресс-служба СБУ.

Теги: #шарий #санкции #суд
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