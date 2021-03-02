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11:17 02.03.2021

Российская актриса получила запрет въезда в Украину на три года за незаконное посещение Крыма

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Российская актриса получила запрет въезда в Украину на три года за незаконное посещение Крыма

Государственная пограничная служба Украины на три года запретила въезд в Украину актрисе театра и кино, заслуженной артистке РФ Розе Хайруллиной, которая незаконно посещала Крым и пыталась въехать в Украину через аэропорт "Борисполь".

"Иностранка прилетела в нашу страну рейсом из Минска. При оформлении было установлено, что она является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. Также россиянка объяснила, что на украинский полуостров ездила якобы с частным визитом весной 2020 года и попала туда авиарейсом. В то же время зафиксировано и другие ее визиты на оккупированную Россией территорию Украины", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По словам гражданки РФ, в Украине она планировала принять участие в киносъемках.

За нарушение украинского законодательства гражданке России пограничники запретили въезд в Украину сроком на 3 года, а также привлекли к ответственности по ст.204-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

"Сейчас она возвращена за пределы Украины обратным рейсом в Беларусь", - сказано в сообщении.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Госпогранслужбе, речь идет об актрисе Розе Хайруллиной.

Теги: #крым #госпогранслужба #запрет #актриса
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