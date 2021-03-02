В столице будут судить двух мошенников, которые получили полмиллиона долларов за якобы закрытие уголовного дела экс-руководителями Генпрокуратуры

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух лиц, которые путем подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды якобы одному из экс-руководителей Генеральной прокуратуры Украины, завладели средствами двух граждан в сумме $500 тыс (ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины).

"Расследованием установлено, что они в апреле 2019 года, будучи знакомыми с двумя фигурантами уголовного производства по факту вымогательства, сообщили им, что имеют возможность через одного из в то время действующих руководителей Генеральной прокуратуры Украины решить вопрос о закрытии этого производства. Принятие такого решения они оценили в 500 тыс долларов США, которые якобы должны были передать одному из бывших руководителей Генпрокуратуры, хотя на самом деле планировали завладеть средствами и распорядиться ими по своему усмотрению", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора во вторник.

Отмечается, что одного из участников сделки разоблачили сразу после получения всей суммы денежных средств, а его сообщника - в ходе досудебного расследования.