Президент Европейского совета начал визит в Украину

Президент Европейского совета Шарль Мишель во вторник утром начал визит в Украину, сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Президент Европейского совета приземлился в Харькове. Два дня в Украине: побывать на линии соприкосновения, почтить память жертв Майдана, увидеть на практике помощь ЕС, связанную с COVID, дискуссии с президентом Зеленским о реформах и объединении, участие в форуме "Украина 30" по судебной реформе", - написал Маасикас в Twitter во вторник.