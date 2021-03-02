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10:45 02.03.2021

Президент Европейского совета начал визит в Украину

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Президент Европейского совета начал визит в Украину

Президент Европейского совета Шарль Мишель во вторник утром начал визит в Украину, сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

"Президент Европейского совета приземлился в Харькове. Два дня в Украине: побывать на линии соприкосновения, почтить память жертв Майдана, увидеть на практике помощь ЕС, связанную с COVID, дискуссии с президентом Зеленским о реформах и объединении, участие в форуме "Украина 30" по судебной реформе", - написал Маасикас в Twitter во вторник.

 

Теги: #шарль_мишель #ес #визит
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