Правоохранители разоблачили канал контрабанды культурных ценностей в ЕС

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили организованную группировку контрабандистов культурных ценностей на территорию стран Европейского Союза, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что во время обысков у злоумышленников изъято подготовленную к нелегальной переправке коллекцию предметов старины на сумму почти миллион долларов.

"Среди обнаруженного: 21 единица холодного оружия разных периодов, в том числе античного, доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов, многочисленные старинные предметы быта… Изъятые предметы направлены на экспертизу", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

По предварительным данным следствия, участники группировки организовали канал незаконного перемещения культурных ценностей за границу для продажи. Контрабандный товар дельцы переправляли своим иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи.

Для сокрытия противоправной деятельности они указывали в декларациях недостоверную информацию об отправке.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности, решается вопрос о сообщение организаторам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины.