События

10:19 02.03.2021

Правоохранители разоблачили канал контрабанды культурных ценностей в ЕС

1 мин читать
Правоохранители разоблачили канал контрабанды культурных ценностей в ЕС

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили организованную группировку контрабандистов культурных ценностей на территорию стран Европейского Союза, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что во время обысков у злоумышленников изъято подготовленную к нелегальной переправке коллекцию предметов старины на сумму почти миллион долларов.

"Среди обнаруженного: 21 единица холодного оружия разных периодов, в том числе античного, доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов, многочисленные старинные предметы быта… Изъятые предметы направлены на экспертизу", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

По предварительным данным следствия, участники группировки организовали канал незаконного перемещения культурных ценностей за границу для продажи. Контрабандный товар дельцы переправляли своим иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи.

Для сокрытия противоправной деятельности они указывали в декларациях недостоверную информацию об отправке.

В рамках уголовного производства, начатого следователями органов безопасности, решается вопрос о сообщение организаторам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины.

Теги: #ценности #сбу #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:15 01.03.2021
Выявлен факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации "Партии Шария" - СБУ

Выявлен факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации "Партии Шария" - СБУ

14:36 01.03.2021
У украинских дипломатов, задержанных на границе с партией контрабанды, изъято 16 кг золота и сигареты на 1,5 млн грн

У украинских дипломатов, задержанных на границе с партией контрабанды, изъято 16 кг золота и сигареты на 1,5 млн грн

12:35 01.03.2021
СБУ заблокировала деятельность сети ботов мощностью более 18 тыс. аккаунтов

СБУ заблокировала деятельность сети ботов мощностью более 18 тыс. аккаунтов

00:46 26.02.2021
Глава СБУ: в ситуации вокруг приговора Стерненко лежит проблема судебной системы

Глава СБУ: в ситуации вокруг приговора Стерненко лежит проблема судебной системы

15:17 25.02.2021
Столтенберг в разговоре с Зеленским отметил, что законопроект о реформировании СБУ ускорит движение в НАТО

Столтенберг в разговоре с Зеленским отметил, что законопроект о реформировании СБУ ускорит движение в НАТО

15:11 25.02.2021
В СБУ изучат обнародованные в интернет-издании записи разговора якобы Медведчука и Суркова

В СБУ изучат обнародованные в интернет-издании записи разговора якобы Медведчука и Суркова

12:55 25.02.2021
Шарий объявлен в государственный розыск – СБУ

Шарий объявлен в государственный розыск – СБУ

17:06 24.02.2021
СБУ сообщила о подозрении "эксперту" Дудкину, причастному к подрывной деятельности в пользу спецслужб РФ

СБУ сообщила о подозрении "эксперту" Дудкину, причастному к подрывной деятельности в пользу спецслужб РФ

15:41 24.02.2021
Наложен арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" - СБУ

Наложен арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" - СБУ

12:02 24.02.2021
В Киеве СБУ предотвратила противоправное завладение недвижимостью завода

В Киеве СБУ предотвратила противоправное завладение недвижимостью завода

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Президент Европейского совета начал визит в Украину

ВАКС наложил арест на 674 млн грн незаконного возмещения НДС

В Украине за сутки 5 336 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 194 человек

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, девять бойцов пострадали

Twitter начинает маркировать сообщения с дезинформацией по вакцинам против COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский начал поездку в зону проведения ООС

Российская актриса получила запрет въезда в Украину на три года за незаконное посещение Крыма

В столице будут судить двух мошенников, которые получили полмиллиона долларов за якобы закрытие уголовного дела экс-руководителями Генпрокуратуры

Президент Европейского совета начал визит в Украину

ВАКС наложил арест на 674 млн грн незаконного возмещения НДС

В Тернопольской области на получении взятки через посредника разоблачили начальника районной ГНИ

НАПК пригласило Нескоромного для дачи объяснений

Проверяется информация о минировании 5 коммунальных предприятий Одессы

В Молдове приступают к вакцинации от COVID-19

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять отремонтированных танков Т-72

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА