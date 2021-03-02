В Тернопольской области на получении взятки через посредника разоблачили начальника районной ГНИ

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили начальника одной из районных государственных налоговых инспекций (ГНИ) Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области и его посредника на вымогательстве и получении взятки в размере 1 млн грн, сообшает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, чиновник ГНИ требовал у местного предпринимателя 1 млн грн неправомерной выгоды. За эту сумму он обещал уменьшить размеры штрафных санкций за нарушение налогового законодательства и не направлять результаты проверок в управление фискальной службы для регистрации уголовного производства", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник.

По информации Государственного бюро расследований, вопрос получения неправомерной выгоды согласовывался с руководством налоговика.

"Чиновник налоговой подозревается в получении должностным лицом, неправомерной выгоды в особо крупных размерах для себя не совершение им в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 4 ст. 368 УК Украины)", - сообщает пресс-служба ГБР во вторник.

Отмечается, что посредника, которого подозреваемый привлек к процессу передачи взятки, задержали 26 февраля во время передачи денег.

Ему, а также чиновнику налоговой, который скрывается, сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Правоохранители подали в суд ходатайство с целью предоставления разрешения на задержание налоговика и доставки его в суд для рассмотрения вопроса об аресте.

Если его вину докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.