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09:44 02.03.2021

НАПК пригласило Нескоромного для дачи объяснений

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НАПК пригласило Нескоромного для дачи объяснений

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) пригласило бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного для дачи объяснений в связи с несвоевременным представлением декларации

Как сообщает пресс-служба НАПК в соцсети Facebook, для дачи объяснений приглашается бывший первый замглавы СБУ, бывший народный депутат и 5 руководителей партий.

В связи с несвоевременным представлением декларации Нескоромный приглашается приглашается в НАПК 9 марта.

Также приглашается для дачи пояснений бывший нардеп Украины Иван Фурсин, на 4 марта в 10:00

Как сообщалось, 27 января СБУ обнародовала доказательства причастности бывшего первого заместителя председателя Службы Нескоромного к организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

На сайте МВД Украины данные Нескоромного значатся в перечне разыскиваемых лиц. Также указано, что суд разрешил задержание Нескоромного (для избрания меры пресечения).

 

Теги: #нескромный #напк
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