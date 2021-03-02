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09:36 02.03.2021

Проверяется информация о минировании 5 коммунальных предприятий Одессы

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Проверяется информация о минировании 5 коммунальных предприятий Одессы

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку информации о минировании зданий пяти коммунальных предприятий в Одессе, сообщает пресс-центр Одесского районного управления полиция №1.

"Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в полицию сегодня утром. Сейчас на объектах работают следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник.

Как сообщалось, правоохранители установили личность и задержали мужчину, который систематически отправлял анонимные сообщения о минировании государственных учреждений в Харькове.

Теги: #минирование #полиция #одесса
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