Проверяется информация о минировании 5 коммунальных предприятий Одессы

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку информации о минировании зданий пяти коммунальных предприятий в Одессе, сообщает пресс-центр Одесского районного управления полиция №1.

"Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в полицию сегодня утром. Сейчас на объектах работают следственно-оперативные группы, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении, обнародованном во вторник.

Как сообщалось, правоохранители установили личность и задержали мужчину, который систематически отправлял анонимные сообщения о минировании государственных учреждений в Харькове.