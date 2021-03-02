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09:00 02.03.2021

Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять отремонтированных танков Т-72

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Киевский бронетанковый завод передал ВСУ пять отремонтированных танков Т-72

Киевский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины пять отремонтированных танков Т-72, сообщила пресс-служба Государственного концерна (ГК) "Укроборонпром".

"Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод" (ГП "КБТО"), входящий в состав Государственного концерна "Укроборонпром", передал украинским военным пять отремонтированных танков Т-72. Капитальный ремонт первой партии танков выполнен в рамках государственного оборонного заказа и содержит доработки, призванные улучшить боевые и технические характеристики машин", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на Т-72 установлен более мощный двигатель в 840 лошадиных сил, усовершенствована ходовая часть гусеницами от танка Т-80, улучшены приборы ночного видения современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения. Кроме того, танки оснащены комплексом динамической защиты и обновленной системой противопожарного оборудования.

"Одной из главных особенностей Т-72 является возможность ведения огня высокоточными управляемыми ракетами "Комбат" производства КБ "Луч" с прицельной дальностью 4 км. При этом "Комбат" пробивает броню толщиной в 750 мм и полностью игнорирует динамическую защиту противника", - отметили в пресс-службе ГК.

Кроме того, танки оснащены комплектом современной цифровой радиостанции и спутниковой навигационной системы, что позволяет поддерживать связь с пехотными подразделениями для усиления взаимодействия на поле боя.

Так, улучшение технических характеристик позволило увеличить защищенность, мобильность, огневые возможности и управления боевыми машинами.

"Танки Т-72 являются результатом переосмысления опыта ведения войны на востоке Украины. Мы комплексно подошли к ремонту и существенно улучшили тактико-технические характеристики машин, чтобы они лучше могли выполнять боевые задачи украинских защитников", - сказал директор ГП "КБТО" Владимир Синявский.

Как отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев, в 2021 году планируется увеличение предприятий госконцерна в государственном оборонном заказе.

"В этом году мы имеем четкую задачу - увеличить долю предприятий Укроборонпрома в государственном оборонном заказе. Ведь главной задачей концерна является обеспечение армии качественной техникой и вооружением. Тем более, оружейная выставка IDEX-2021, из которой я недавно вернулся, в очередной раз продемонстрировала высокий интерес иностранных компаний и стран-партнеров к продукции предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины ", - рассказал Гусев. 

Теги: #всу #танки #украина #завод
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