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08:20 02.03.2021

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, девять бойцов пострадали

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Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, девять бойцов пострадали

Российские наемники семь раз нарушили режим перемирия на Донбассе за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил, пострадали девять бойцов Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-центр штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 1 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня. Неподалеку Павлополя в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевое травмирования", - сказано в сообщении штаба в Фейсбуке.

Отмечается, что бойцов оперативно доставили в госпиталь, где им оказали надлежащую медицинскую помощь военные врачи.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное на Приазовье наемники открывали прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а у Павлополя и Красногоровки - еще и из станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, вблизи Красногоровки захватчики обстреливали украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Невельского враг стрелял в направлении украинских позиций из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенного пункта Луганское наемники дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Богдановка враг осуществил прицельный обстрел украинских позиций из автоматического станкового и ручного противотанковых гранатометов.

На обстрелы противника бойцы Вооруженных сил открывали огонь.

"Основной целью действий российско-оккупационных войск остается провоцирование Вооруженных сил Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВСУ", - отмечают в штабе.

По всем фактам зафиксированных нарушений украинская сторона СЦКК принимала меры реагирования в пределах координационного механизма через СММ ОБСЕ.

"Вооруженные формирования РФ и в дальнейшем препятствуют работе СММ ОБСЕ. 28 февраля мини БПЛА Миссии испытал влияние (глушение сигнала) вблизи населенного пункта Ясиноватая. Во время патрулирования неподконтрольных правительству Украины территорий, СММ ОБСЕ зафиксировала 12 единиц вооружения и военной техники, которые размещены с нарушениями установленных линий отвода и 16 единиц ВВТ по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения", - сообщают в штабе.

Отмечается, что украинская сторона СЦКК снова фиксирует нарушения наемниками требований о запрете проведения инженерных работ в районе линии соприкосновения.

"Вблизи населенного пункта Троицкое вооруженные формирования РФ продолжают дооборудовать существующие и строят новые укрепления в направлении позиций ВСУ. С целью недопущения эскалации конфликта, украинская сторона СЦКК обратилась к представителям СММ ОБСЕ с просьбой провести мониторинг указанных районов и призвать представителей Орлоя немедленно прекратить работы ", - добавили в пресс-центре.

Также там отметили, что "вышеупомянутые факты свидетельствуют о том, что представители незаконных вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности".

"По состоянию на 7:00 утра 2 марта, обстрелов не зафиксировано", - подытожили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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