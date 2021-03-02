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06:53 02.03.2021

Правоохранители разоблачили и задержали чиновников за требование взятки от бизнесмена в размере $8 тыс. США

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Правоохранители разоблачили и задержали чиновников за требование взятки от бизнесмена в размере $8 тыс. США

Правоохранители разоблачили и задержали двух чиновников и их посредника за требование взятки в размере $8 тыс. США от бизнесмена за предоставление разрешения на размещение зарядных станций предназначенных для зарядки электрических транспортных средств, сообщила пресс-служба Киевской прокуратуры.

"Начальник отдела контроля за благоустройством и сохранением природной среды и начальник отдела по вопросам развития транспортной инфраструктуры Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации с участием посредника требовали неправомерное выгоды в размере $8 тыс. США от представителя предприятия за предоставление разрешения на размещение зарядных станций предназначенных для зарядки электрических транспортных средств в Деснянском районе", - сказано в сообщении.

После получения второй части неправомерной выгоды в размере $4 тыс. США трех злоумышленников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и применения в отношении них мер.

Теги: #взятка #киев #чиновники #разоблачение #украина
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