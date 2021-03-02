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05:30 02.03.2021

Снижение рождаемости угрожает экономическому росту в Китае

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Снижение рождаемости угрожает экономическому росту в Китае

Китай, возможно, справился с последствиями пандемии коронавируса, но перспективы роста экономики омрачает снижение рождаемости в стране, пишет The Wall Street Journal.

В краткосрочной перспективе китайская экономика выглядит достаточно сильной, чему способствовали эффективные меры сдерживания распространения COVID-19 и крупные государственные вложения. Некоторые экономисты ранее в этом году прогнозировали, что Китай может уже к 2028 году обогнать США и стать крупнейшей экономикой мира - на несколько лет раньше, чем ожидалось прежде.

Однако самая густонаселенная страна мира проигрывает, когда речь заходит о демографической ситуации, отмечает WSJ. По данным издания, имеется ряд свидетельств, что в 2020 году в Китае родилось меньше детей, чем в любом другом году с 1961 года, когда страна столкнулась с массовым голодом.

В отчете, опубликованном Capital Economics в прошлом месяце, говорится, что замедление роста производительности труда и сокращение рабочей силы, вероятно, не позволят Китаю когда-либо опередить экономику США, а если это и удастся - Соединенные Штаты вновь выйдут на первое место благодаря иммиграции, которая обеспечивает приток новых работников.

Численность рабочей силы в Китае, как ожидается, будет сокращаться более чем на 0,5% в год, следует из отчета Capital Economics. В то же время в США прогнозируется увеличение числа работающих в течение ближайших 30 лет за счет более высокой рождаемости по сравнению с Китаем и иммиграции.

Согласно консенсус-прогнозу демографов и экономистов, опрошенных WSJ, рождаемость в Китае в 2020 году упала на 15% по сравнению с предыдущим годом, когда в стране было зафиксировано 14,65 млн новорожденных. Наиболее сдержанные оценки предполагают падение на 10%.

"Проблема низкой рождаемости в Китае реальна, и она сохранится", - отмечает Цай Юн, социолог в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилле, которого цитирует издание.

Китайские власти заявляли, что автоматизация производства частично компенсирует последствия уменьшения числа работников. Экономист Brookings Institution Дэвид Доллар высказывает сомнения в отношении этого предположения. "Будет сложно координировать фактические изменения в области автоматизации с сокращением численности рабочей силы", - приводит его слова WSJ.

Теги: #прогноз #китай #экономика
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