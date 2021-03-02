Украина усилит сотрудничество с трастовым фондом НАТО по медицинской реабилитации военнослужащих

Украина планирует усилить сотрудничество с трастовым фондом НАТО по медицинской реабилитации военнослужащих, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"1 марта 2021г. под председательством заместителя министра социальной политики Виталия Музыченко состоялось очередное заседание Координационного совета Трастового Фонда НАТО (КСТФ) по физической реабилитации (протезировании) военнослужащих, раненых в антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Как информирует пресс-служба ведомства, задачей проекта является реабилитация тяжелораненых действующих военнослужащих, участников боевых действий в зоне АТО/ООС с целью обеспечения возможности им продолжать военную службу.

Отмечается, что члены КСТФ НАТО поддержали указанную инициативу и приняли решение о подготовке предварительных списков военнослужащих, нуждающихся в реабилитации для оценки нидерландскими специалистами.

Также сообщается, что на заседании обсуждались перспективы реализации новых инициатив этого проекта на период 2021-2022 г.

В частности, поддержано 10 новых инициатив от Минсоцполитики, Минветеранов, Минобороны, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Министерства здравоохранения, Министерства образования и науки, а также Уполномоченного президента Украины по вопросам реабилитации участников боевых действий, а именно:

- продление срока реализации проекта, профессиональная подготовка и обучение специалистов по протезированию/ортезирования в Украине'', в результате которого будет подготовлено специалистов на базе Украинского научно-исследовательского института протезирования, протезостроения и восстановления работоспособности Харьковского национального университета радиоэлектроники в сотрудничестве с немецкой образовательной школой P & O Human Study в соответствии с международно признанными стандартами ISPO Категории ИИ, которые смогут производить протезные изделия по новейшим технологиям;

- закупки медицинского оборудования для учреждений по лечению (реабилитации) ветеранов, подведомственных Минобороны, МВД, Минветеранив, Минздрав;

- профессиональной подготовки (повышения квалификации) и обмена опытом медицинского персонала