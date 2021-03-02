SpaceX во вторник предпримет новую попытку вывода на орбиту партии интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 во вторник со второй попытки должна стартовать на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Планировавшийся накануне запуск был отменен всего за 1 минуту 28 секунд до старта из-за обнаруженных автоматикой неполадок.

Запуск предполагается осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) во временное окно, которое открывается 1 марта в 20:15 по времени Восточного побережья США.

Это будет уже 20-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1143 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 16 февраля.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.