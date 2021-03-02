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02:46 02.03.2021

Правоохранители разоблачили в Киеве мошенников, подделывавших справки об отсутствии коронавируса

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Правоохранители разоблачили в Киеве мошенников, подделывавших справки об отсутствии коронавируса

Правоохранители разоблачили в Киеве двух мошенников, подделывавших справки об отсутствии коронавируса у пациентов, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Полицейские установили, что нарушители с помощью мессенджеров и на личных страницах в социальных сетях рекламировали услуги по предоставлению справок об отсутствии у человека коронавирусной болезни. При этом заказчики не проходили любых лабораторных исследований, а документ получали по почте после оплаты 550 гривен на «подставную» банковскую карточку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полицию обратилось руководство одного из столичных медицинских центров с сообщением о том, что неизвестные, используя имя их фирмы, предоставляющие поддельные медицинские справки. Следователи по данному факту открыли уголовное производство.

Следователи установили, что нелегальный бизнес организовала 55-летняя гражданка другого государства и ее сожитель - 48-летний киевлянин. По месту жительства фигурантов правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого изъяли поддельные бланки и печати с реквизитами известной столичной фирмы, мобильные телефоны, на которые нарушители получали заказы, а также компьютерную технику.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначены экспертизы, а также решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

 

Теги: #киев #коронавирус #украина #мошенник
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