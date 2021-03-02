Жительница Изюма получила пять лет тюрьмы за торговлю суррогатного алкоголем, из-за которого умерли три человека

Изюмский межрайонный суд вынес обвинительный приговор 43-летней местной жительнице, торговавшей суррогатным алкоголем.

"Приговором суда женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 204 (незаконный сбыт алкогольных напитков, что привело к отравлению людей и другим тяжким последствиям) Уголовного кодекса Украины, и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, суд обязал женщину возместить потерпевшим материальный ущерб в сумму 53 тыс. 383 грн 44 коп и моральный ущерб на сумму 2 млн. грн.

Приговор суда не вступил в законную силу, на него может быть подана апелляция в течение 30 дней со дня оглашения.

Установлено, что в сентябре 2016 года обвиняемая купила через интернет алкогольные напитки под видом коньяка, и, достоверно зная, что продукция произведена незаконно и из недоброкачественного сырья (метилового спирта), продала его владельцу магазина расположенного в селе Иванчуковка Изюмского района Харьковской области. Употребление суррогатного алкоголя привело к отравлению 7 человек, 3 из них умерли.