Гетманцев: Игорный бизнес уже оплатил три лицензии на 70 млн грн

Игорный бизнес уже оплатил три лицензии на общую сумму в 70 млн грн, сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев

"Мы слушали (на заседании фракции, – ИФ) доклад руководителя игорной комиссии (комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, – ИФ) Ивана Рудого. Он нам доложил, что три лицензии уже выданы и оплачены на 70 миллионов", – сказал парламентарий во время брифинга понедельник.

Вместе с тем он добавил, что комиссия выдала еще две лицензии на ведение игорного бизнеса, деньги от которых поступят в ближайшее время.

"И еще две лицензии уже выданы, то есть решение уже принято, но еще не оплачены, – это 130 млн грн, и они (комиссия, – ИФ) ожидают в ближайшие дни оплату этих лицензий", – уточил Гетманцев.