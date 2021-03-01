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22:32 01.03.2021

Гетманцев: Игорный бизнес уже оплатил три лицензии на 70 млн грн

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Гетманцев: Игорный бизнес уже оплатил три лицензии на 70 млн грн

Игорный бизнес уже оплатил три лицензии на общую сумму в 70 млн грн, сообщил руководитель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев

"Мы слушали (на заседании фракции, – ИФ) доклад руководителя игорной комиссии (комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, – ИФ) Ивана Рудого. Он нам доложил, что три лицензии уже выданы и оплачены на 70 миллионов", – сказал парламентарий во время брифинга понедельник.

Вместе с тем он добавил, что комиссия выдала еще две лицензии на ведение игорного бизнеса, деньги от которых поступят в ближайшее время.

"И еще две лицензии уже выданы, то есть решение уже принято, но еще не оплачены, – это 130 млн грн, и они (комиссия, – ИФ) ожидают в ближайшие дни оплату этих лицензий", – уточил Гетманцев. 

Теги: #лицензии #игорный_бизнес #украина
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