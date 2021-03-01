События

22:21 01.03.2021

Высшей награде МИД "За преданность дипломатической службе" присвоено имя первого главы дипведомства Анатолия Зленко -

1 мин читать
Высшей награде МИД "За преданность дипломатической службе" присвоено имя первого главы дипведомства Анатолия Зленко -

В Министерстве иностранных дел Украины приняли решение присвоить высшей награде "За преданность дипломатической службе" имя первого главы МИД Анатолия Зленко, сообщил министр Дмитрий Кулеба.

"Самая высокая награда Министерства иностранных дел Украины "За преданность дипломатической службе" теперь будет носить имя Анатолия Зленко. Такое решение я принял сегодня, в день, когда мы потеряли первого министра иностранных дел независимой Украины, человека, который всю жизнь была преданной нашей стране и ее дипломатии - Анатолия Зленко", - написал Кулеба на своей странице в Фейсбуке.

Министр отметил, что Зленко обеспечил преемственность дипломатической традиции на рубеже 1991 года, заложил фундамент дипломатии независимой Украины, воспитал многих украинских дипломатов и главное - остался для всех образцом дипломата.

Как сообщалось, Зленко умер на 83-м году жизни. Он возглавлял украинское внешнеполитическое ведомство в 1991-94 и 2000-03 годах, в 1994-97 гг был постоянным представителем Украины при ООН, а в 1997-2000 – при ЮНЕСКО.

Теги: #высшая #украина #награда #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:32 01.03.2021
Гетманцев: Игорный бизнес уже оплатил три лицензии на 70 млн грн

Гетманцев: Игорный бизнес уже оплатил три лицензии на 70 млн грн

21:18 01.03.2021
Публичная вакцинация министра Степанова продемонстрировала безопасность ввозимой вакцины AstraZeneca

Публичная вакцинация министра Степанова продемонстрировала безопасность ввозимой вакцины AstraZeneca

19:53 01.03.2021
Глава комитета Рады по нацбезопасности Завитневич надеется на ужесточение санкций против РФ в связи с обострением ситуации на Донбассе

Глава комитета Рады по нацбезопасности Завитневич надеется на ужесточение санкций против РФ в связи с обострением ситуации на Донбассе

15:03 01.03.2021
Кипр внес Украину в "серую зону": въезд на остров теперь возможен лишь для граждан и членов их семей

Кипр внес Украину в "серую зону": въезд на остров теперь возможен лишь для граждан и членов их семей

14:48 01.03.2021
Минздрав ожидает поставок вакцины Coronavac из Китая - Степанов

Минздрав ожидает поставок вакцины Coronavac из Китая - Степанов

11:52 01.03.2021
Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко

Умер первый глава МИД Украины Анатолий Зленко

09:49 01.03.2021
В Украине от COVID-19 уже провакцинированы более 3 тыс. человек – Минздрав

В Украине от COVID-19 уже провакцинированы более 3 тыс. человек – Минздрав

08:44 01.03.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

08:38 01.03.2021
Зеленский поздравил Грибаускайте с днем рождения

Зеленский поздравил Грибаускайте с днем рождения

08:27 01.03.2021
В Украине за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 701 человек – Степанов

В Украине за сутки 4 285 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 1 701 человек – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава МВД: реальных нестыковок в "деле Шеремета" нет

Козырь назначен главой Херсонской ОГА - указ

Рада собирается принять закон, который позволит в течение суток призвать резервистов в случае обострения на востоке Украины - нардеп Завитневич

На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль, пострадали 9 бойцов ВСУ

Экс-президента Франции Саркози приговорили к реальному тюремному сроку в рамках дела о коррупции

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин ФРГ пообещал провести переговоры с властями США по поводу "Северного потока 2"

В ЕС вступают в силу новые правила маркировки энергоэффективности бытовых приборов

Аваков о записи разговора Медведчука и Суркова: не последний разговор, там будет еще

Саркози подаст апелляцию на приговор по делу о коррупции - адвокат

Аваков о премьерских амбициях: я нахожу мотивацию работать главой МВД, для меня это ок

Премьер Словакии сообщил о приобретении 2 млн доз российской вакцины "Спутник V"

Арахамия подтвердил, что Дубинский попал в ДТП

Гетманцев рассчитывает, что "Слуга народа" поддержит законопроект о назначении правительством комиссии по регулированию азартных игр и лотерей

Рада во вторник рассмотрит законопроект, восстанавливающий ВККС

В Молдове приступают к вакцинации от COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА