Высшей награде МИД "За преданность дипломатической службе" присвоено имя первого главы дипведомства Анатолия Зленко

В Министерстве иностранных дел Украины приняли решение присвоить высшей награде "За преданность дипломатической службе" имя первого главы МИД Анатолия Зленко, сообщил министр Дмитрий Кулеба.

"Самая высокая награда Министерства иностранных дел Украины "За преданность дипломатической службе" теперь будет носить имя Анатолия Зленко. Такое решение я принял сегодня, в день, когда мы потеряли первого министра иностранных дел независимой Украины, человека, который всю жизнь была преданной нашей стране и ее дипломатии - Анатолия Зленко", - написал Кулеба на своей странице в Фейсбуке.

Министр отметил, что Зленко обеспечил преемственность дипломатической традиции на рубеже 1991 года, заложил фундамент дипломатии независимой Украины, воспитал многих украинских дипломатов и главное - остался для всех образцом дипломата.

Как сообщалось, Зленко умер на 83-м году жизни. Он возглавлял украинское внешнеполитическое ведомство в 1991-94 и 2000-03 годах, в 1994-97 гг был постоянным представителем Украины при ООН, а в 1997-2000 – при ЮНЕСКО.