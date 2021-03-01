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22:03 01.03.2021

Кабмин ФРГ пообещал провести переговоры с властями США по поводу "Северного потока 2"

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Кабмин ФРГ пообещал провести переговоры с властями США по поводу "Северного потока 2"

Кабмин ФРГ обещает провести переговоры с властями США по поводу "Северного потока 2", говорится в ответе правительства Германии на депутатский запрос фракции "Зеленые".

"С новым правительством США будут искать контакта, как страны-члены ЕС, так и федеральное правительство в двустороннем порядке", - сказано в ответе, размещенном на сайте бундестага ФРГ.

Правительство напомнило, что неоднократно поднимало вопрос газопровода в разговорах с предыдущей американской администрацией.

Теги: #сша #переговоры #севпоток2 #германия
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