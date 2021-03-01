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21:01 01.03.2021

В ЕС вступают в силу новые правила маркировки энергоэффективности бытовых приборов

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В ЕС вступают в силу новые правила маркировки энергоэффективности бытовых приборов

В Европейском союзе в понедельник вступают в силу новые правила маркировки энергоэффективности электробытовых приборов.

"Новая система будет более понятной для потребителей, а предприятиям позволит продолжать вводить новшества и предлагать все более эффективные изделия. Это также поможет сократить выбросы парниковых газов", - сказала, комментируя нововведение, комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Новые маркировки сначала будут применяться к четырем категориям товаров: холодильникам и морозильникам, посудомоечным и стиральным машинам, телевизорам (и другим внешним мониторам). Новые этикетки для лампочек и светильников со встроенными источниками света появятся 1 сентября, а в ближайшие годы система распространится и на другие приборы.

В пресс-релизе Еврокомиссии необходимость новой маркировки объясняется прицелом на будущее совершенствование бытовой техники.

Все больше и больше поступающих на рынок электроприборов получают в соответствии с прежней шкалой энергоэффективности рейтинги A +, A ++ или A +++. Другие буквы алфавита практически "забыты".

Новая шкала более строгая, но простая и состоит из букв от A до G. Причем, сначала очень немногие товары смогут получить оценку "A". Представленная сейчас на рынке энергоэффективная техника обычно будет маркироваться буквами "B", "C" или "D".

На этикетках добавлен ряд новых элементов, в том числе QR-ссылка на базу данных ЕС, которая позволит найти более подробную информацию о продукте.

Также с 1 марта вступает в силу ряд правил экодизайна. В частности, по ремонтопригодности и необходимости для производителей держать в наличии запчасти несколько лет после того, как данный товар исчезнет с рынка. Производители или импортеры будут обязаны предоставлять некоторые основные детали (двигатели и моторные щетки, насосы, амортизаторы и пружины, промывные барабаны и т. д.) профессиональным ремонтникам в течение как минимум 7-10 лет. Все это поддерживает экономику замкнутого цикла.

По словам Симсон, маркировка энергоэффективности, которая действует в ЕС уже более 25 лет, позволила среднему европейскому домохозяйству делать осознанный выбор и сэкономить несколько сотен евро в год, побудила фирмы вкладываться в исследования и разработки, помогла сократить выбросы парниковых газов.

Теги: #маркировка #правила #евросоюз #приборы
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